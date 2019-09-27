2019/09/27 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد العراق مُمثّلاً بوزير الخارجيّة محمد علي الحكيم بالتعاون مع هولندا اليوم الجمعة، اجتماعاً وزاريّاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وهولندا يشتركان في رئاسة الاجتماع الوزاريّ الخاصّ بالمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وهولندا يشتركان في رئاسة الاجتماع الوزاريّ الخاصّ بالمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).