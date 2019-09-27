عمليات البصرة تكشف حقيقة اطلاق سراح متهم بعد “تدخل“ أحد نواب سائرون

2019/09/27 | 20:49

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بغداد اليوم - البصرة

نفت قيادة عمليات محافظة البصرة، اليوم الجمعة، اطلاق سراح متهم عثر بحوزته على اسلحة متوسطة وثقيلة...





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