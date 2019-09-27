تعرف على التشكيل المتوقع لديربي مدريد

2019/09/27 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يلتقي أتلتيكو وريال مدريد غدا السبت على ملعب واندا متروبوليتانو، في قمة مبكرة للمنافسة على صدارة الليجا، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وستصوب الأنظار تجاه نجمي الروخي بلانكوس والميرينغي، جواو فيليكس وإيدين هازارد، اللذين يعوضان رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان لبرشلونة وكريستيانو رونالدو ليوفنتوس.

وبدأ ريال مدريد في استعادة توازنه مؤخرا، بعد السقوط المدوي على ملعب حديقة الأمراء ضد باريس سان جيرمان (3-0)، لتبدأ الصحف في الحديث عن مستقبل زيدان، وإمكانية أن يحل مكانه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن اللاعبين غيروا كل شيء بعدها بثلاثة أيام.

فرغم الإحباط بعد الخسارة الأوروبية، إلا أن الجدية ظهرت على لاعبي الفريق الملكي في ملعب سانشيز بيزخوان، معقل إشبيلية، ليخرجوا بانتصار ثمين بهدف نظيف للمتألق كريم بنزيما.

وكان هذا قبل أن يلجأ زيدان لإراحة مزيد من اللاعبين، في مداورة محفوفة بالمخاطر أمام أوساسونا، الأربعاء الماضي، لكنه خرج منتصرا أيضا بثنائية نظيفة، ليؤكد استعادته لمفاتيح الانتصارات مجددا.

ويصل كل من كورتوا وكارفاخال وفاران وخاميس وهازارد وبيل وبنزيما، للديربي في حالة انتعاش بدني بعد إراحتهم.

ولم يكشف "زيزو" إذا ما كان سيدفع بالبرازيلي مارسيلو، العائد لتوه من الإصابة، في مركز الظهير الأيسر، الذي يعاني فيه الريال من إصابة أخرى للفرنسي فيرلاند ميندي، أم سيعاود الاعتماد على ناتشو فرنانديز.

أما أتلتيكو، فبعد السقوط أمام سوسيداد بثنائية خارج أرضه، تعادل مرتين مع يوفنتوس بالتشامبيونز ليج (2-2) وسيلتا فيغو سلبيا بالدوري المحلي، قبل أن يستعيد عافيته أول أمس، بالفوز خارج قواعده على ريال مايوركا (0-2)، بواسطة النجمين دييغو كوستا وجواو فيلكس.

وسيفتقد الروخي بلانكوس جهود المهاجم ألفارو موراتا، الذي تعرض للطرد أمام مايوركا، بعد نيله لإنذارين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للديربي:

أتلتيكو مدريد: أوبلاك، تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي، كوكي، توماس، ساؤول، فيتولو (ليمار)، جواو فيليكس، دييغو كوستا.

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، سيرجيو راموس، ناتشو، كاسيميرو، كروس، خاميس، بيل، هازارد، بنزيما.

الحكم: غونزاليس غونزاليس.

الملعب: واندا متروبوليتانو.

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