بالصور... شباب في ذي قار يرتدون العباءة النسائية والسبب؟

2019/09/27 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أقدم شباب من مدينة الرفاعي في ذي قار، اليوم الجمعة، عن تنظيم وقفة احتجاجية وهم يرتدون العباءة النسائية.

وقال مراسل "الغد برس" في المحافظة، إن، شباب من مدينة الرفاعي شمال محافظة ذي قار نظموا وقفة احتجاجية وسط المدينة مرتدين العباءة النسائية.

واضاف، رفعوا لافتات كتب عليها "هكذا نرى انفسنا فالشعب الذي يهتف (هيهات من الذلة ) وهو في قاع الذله شعب لا يستحق صفة الرجولة".

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