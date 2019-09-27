العراق يشارك في فعاليات منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال

2019/09/27 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العراق في فعاليات منظمة الطيران المدني الدولي ( lCAO) على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ ٤٠ لمنظمة الطيران المدني الدولي

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