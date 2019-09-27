شرطة ذي قار تنفذ عملية أمنية في المناطق الصحراوية

2019/09/27 | 21:20

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بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تنفذ عملية أمنية على الحدود الفاصلة مع محافظ...





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