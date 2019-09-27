2019/09/27 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الجمعة، بأنه سيتم الإعلان عن رئيس اللجنة الدستورية السورية بعد يوم الـ 10 من تشرين الأول المقبل.وقال المعلم لوكالة “سبوتنيك” في رد على سؤال حول هوية رئيس اللجنة الدستورية التي تم الإعلان عن تشكيلها مؤخرا: “سأجيب على هذا السؤال بعد العاشر من شهر تشرين الأول… لأن بيدرسن (المبعوث […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية السورية تكشف موعد الإعلان عن رئيس اللجنة الدستورية المركز الخبري الوطني.

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