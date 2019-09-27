2019/09/27 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تصادق على زراعة 512 الف دونم للخطة الشتوية

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