العراق يعلن افتتاح خط بحري مع أمريكا الشمالية

2019/09/27 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي يوم الجمعة عن وصول احدى بواخر الشركة العامة للنقل البحري( الحدباء ) الى ميناء فانكوفو الكندي بمدة زمنية لم تشهدها البواخر العراقية مند 40 عاما ومن ثم ستتجه الباخرة الى لوس انجلوس في أمريكا الشمالية وتعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعه في تأريخ الشركة لم تشهدها من قبل.

واوضح لعيبي أن في تصريح صحفي اليوم ان "وصول الباخرة الحدباء الى كندا هو نجاح مهم يؤكد مدى التزام البحار العراقي بالنظم العالمية البحرية وامتثاله لجميع شروط السلامة الدولية لأن ميناء فانكوفر الكندي واحد من أهم الموانئ العالمية ولا يستقبل البواخر التي لا تحترم التعليمات الدولية لدى المنظمة البحرية العالمية IMO".

واشار الى ان "الباخرة ابحرت قرابة 43 يوما عابرة المحيط الهندي وشمال المحيط الهادي لتسجل رحلة بحرية مهمة لم تشهدها البواخر العراقية مند 40 عاما لتنقل على متنها 14الف طن من الحديد".

وتابع لعيبي ان "القطاع البحري يشهد تطورات مهمه على جميع الاصعدة وخصوصا في مجال نقل الحمولات في اعالي البحار مضيفاً ان الوزارة تسعى الى رفد اسطول الشركة ببواخر جديدة من مناشئ متخصصة في هذا الشأن للارتقاء بواقع الشركة الى مصاف الشركات العالمية".

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