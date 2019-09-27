وزارة النقل تعلن افتتاح خط بحري جديد مع اميركا الشمالية

2019/09/27 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي اليوم الجمعة، افتتاح خط بحري جديد مع أميركا الشمالية بعد وصول احدى بواخر الشركة العامة للنقل البحري (الحدباء) الى ميناء فانكوفو الكندي

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