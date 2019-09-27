محمد بن زايد يستقبل عمار الحكيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

2019/09/27 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، ومحسن الحكيم نائب الرئيس.

ونشر بن زايد مجموعة صور لاستقباله الحكيم في أبو ظبي.

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