في سابقة خطيرة.. وزارة الاتصالات تتعاقد مع شركة غير مجازة من البنك المركزي {وثائق}

2019/09/27 | 21:47

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت وثائق عن تعاقد وزارة الاتصالات مع شركة غير مجازة من البنك المركزي العراقي.

وأظهرت الوثائق حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه، ان "{انجاز للقيام بمشاريع خدمات الدفع الالكتروني في حين ان هذه الشركة غير مجازة من البنك المركزي والبنك المركزي يطالب الوزارة بعدم ترويج كتب الى الوزارات بخصوص موضوع الجباية الالكترونية مستقبلاً".انتهى

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