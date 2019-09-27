2019/09/27 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتقد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عزل قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وقال العبادي في تغريدة له على تويتر: "ما هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن ..! بالتأكيد هناك سياقات لتغيير او تدوير المواقع العسكرية والامنية ولكن يجب ان تكون على أساس المهنية وعدم التفريط بمن قدموا للشعب والوطن في الايام الصعبة".وأضاف "هل وصل بيع المناصب الى المؤسسة العسكرية والامنية ؟؟!! لا لبيع الوطن".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي عن عزل الساعدي: هل وصل بيع المناصب الى المؤسسة العسكرية؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي عن عزل الساعدي: هل وصل بيع المناصب الى المؤسسة العسكرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).