مصدر: تكليف سامي العارضي بمهام قائد قوات مكافحة الإرهاب بعد إحالة الساعدي إلى امرة الدفاع

2019/09/27 | 21:51

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتكليف الفريق الركن، سامي العارضي، بمهام قائد قوات مكافحة الإ...





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