ائتلاف النصر: نهجنا في المعارضة تقويمي لأداء الحكومة وليس لإرباك عملها

2019/09/27 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي تأكيده على أن نهجه في المعارضة تقويميوقال رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي في تصريح، إن نهج ائتلاف في المعارضة تقويمي لأداء حكومة عبد المهدي وليس لإرباك عملها، أو ابتزازها.

وأضاف في ما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، أن الحوارات مستمرة ولكن لم يُقرر بعد دخول ائتلاف النصر فيها بمفرده او بتحالف.

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