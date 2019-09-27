شرطة أربيل تكشف عن معلومات جديدة عن الفتاة المفقودة

2019/09/27 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت شرطة أربيل معلومات جديدة عن الفتاة المفقودة منذ عدة ايام حيث كانت في مستشفى بالمدينة قبل ان تفقد.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز، اليوم الجمعة، ان "الفتاة لم تختطف وقد ذهب من المستشفى برضاها،" مشيرا الى ان "الفتاة اتصلت بالشرطة وابلغتهم بمكان تواجدها، مؤكدا انهم سيعيدونها الى ذويها في وقت قريب".



وشدد المتحدث باسم الشرطة على ان اختفاء الفتاة يعود الى مشكلة عائلية وليس هناك اي عملية اختطاف لها.



وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما اختفت يوم 19/9/2019، من مستشفى في اربيل حيث كانت مع والدتها، فيما انتشر خبر مفاده بأنها مختطفة وهو ما تنفيه شرطة اربيل .انتهى

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