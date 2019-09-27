2019/09/27 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكثر من اربعين اسرة مشمولة بأخلاء المنازل الطينية المتجاوزة على ارض تابعة لوزارة الكهرباء بمحافظة الديوانية، حيث نفذ أمر الهدم لبعض المنازل دون توفر البديل والبعض الأخر ينتظره نفس المصير… عدسة التغيير تابعت وليوم كامل ما حل بتلك الأسر..

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ امر هدم لعدد من المنازل الطينية المتجاوزة على أرض تابعة لوزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ امر هدم لعدد من المنازل الطينية المتجاوزة على أرض تابعة لوزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).