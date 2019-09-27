العبيدي: ستكون لنا وقفة في البرلمان لمعرفة اسباب اقصاء عبد الوهاب الساعدي

2019/09/27 | 22:22

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب خالد العبيدي، الجمعة، انه ستكون له وقفة في البرلمان وفي لجنة الامن والدفاع للوقوف...





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