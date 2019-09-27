المباشرة بكري الأنهر وتقوية السداد لمواجهة ارتفاع منسوب الفرات

2019/09/27 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية / حازم محمد حبيب

شرعت الدائرة المختصة في محافظة ذي قار بتنفيذ حملة كري الانهر وتقوية السداد تحسبا لاي زيادة في معدلات تصاريف المياه عبر الفرات، بينما انطلقت اعمال تبطين نهر اللعيوسوية بكلفة مليار دينار.

وقال مدير دائرة مشاريع الاهوار والأراضي الرطبة عدنان عبدالله، لـ «الصباح»: ان ملاكات المديرية تواصل تطهير وتنظيف نهر الفرات في المقاطع التي تمر داخل وخارج مركز مدن الناصرية وسوق الشيوخ والاصلاح وقضاء الجبايش، فضلا عن تنظيف الجداول من التسربات الطينية والنباتات وتقوية سداد الانهر والجداول الفرعية، مبينا ان هناك ارتفاعا في تصاريف نهر الفرات في منطقة الهويشلي المحاذية لمحافظتي ذي قار والمثنى حيث ارتفعت التصاريف فيها الى 215 مترا مكعبا في الثانية والتي لم تصل اليها المحافظة منذ عدة سنوات، بعد ان كان التصريف 135 مترا مكعبا في الثانية.

واضاف ان الدوائر التابعة لوزارة الموارد المائية اتخذت إجراءات استباقية لتقوية المناطق والجداول الضعيفة في الاقضية ونواحي المحافظة، حيث هناك فرق تابعة لهيئة مشاريع الاهوار تعمل حاليا بتوجيه من الوزارة، وزاد: ان الاعمال شملت تعميق نهر الفرات وتوسيعه وازالة الترسبات الطينية لكي نتمكن من تصريف اكبر كمية من المياه، منوها بان آليات تابعة لوزارة الموارد المائية ستصل المحافظة في الايام القلية المقبلة لتقوية السداد خاصة بالمناطق الضعيفة والرخوة.

كما قال مدير الدائرة: ان شركة الرافدين الحكومية تسلمت موقع العمل لاستئناف تنفيذ مشروع تبطين نهر اللعيوسوية في قضاء الفهود بعد توقف العمل به منذ العام 2014 وتلكؤ الشركة السابقة، مشيرا الى ان المشروع يتضمن تبطين النهر بطول 4 كم وبكلفة مليار دينار، مذكرا ان المشروع توقف عند نسبة 30 بالمئة الا انه وبسبب طبيعة الاعمال في الانهر فان هذه النسبة انخفضت الى الصفر نتيجة انغمار الاعمال بالماء وتضرر النسب المنجزة فيه.

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