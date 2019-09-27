كربلاء: مشروعا المطار والسكك طفرتان نوعيتان للمحافظة

2019/09/27 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفته

افاد مجلس كربلاء بان مشروعي المطار والسكك الحديد اللذين ينفذان في المحافظة سيعملان على تحسين الواقع الاقتصادي وتنشيطه بالمحافظة.

وقال رئيس المجلس علي المالكي لـ”الصباح” ان مشروع مطار كربلاء الدولي يعد واحدا من أهم المشاريع الستراتجية والاستثمارية وان الحكومة المحلية وبالتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة التي تقوم بتنفيذ المشروع ستسعى لإنجازه في الاوقات المحددة.

وأضاف ان مشروع المطار سيحدث نقلة نوعية في حالة تشغيله لأنه سيسهم في تحسين الواقع الاقتصادي وتنشيط واقع السياحة الدينية، فضلا عن تسهل وصول الزوار الى المدينة خلال الزيارات الدينية من مختلف دول العالم، اضافة الى ان المطار ووفق المخططات الموضوعة سيكون نقطة التقاء العالم.

ولفت الى ان هذا المشروع العملاق الذي سيشغل مئات الايدي العاملة وامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب في كربلاء المقدسة، مؤكدا ان الحكومة المحلية ستكون داعمة لانجاز المطار وانها ستوفر كل الامكانيات المتاحة من اجل اكماله ودخوله الخدمة الفعلية.

ولفت المالكي الى ان المشاريع المهمة الاخرى الخاصة بموضوع النقل هو مشروع سكك الحديد الذي نسعى لإنجازه وتطويره لأنه من المشاريع الستراتجية، فضلا عن كونها ذات مردود اقتصادي مهم للحكومة المحلية والوزارات المعنية لانه ينقل الملايين من المواطنين والزوار على مدار العام وخاصة الزيارات المليونية.

واوضح ان اغلب دول العالم تعد خطوط السكك الحديدية من ضمن المشاريع الوطنية ذات الربح العام ولا تخضع الى مقاييس الربح التجاري وانما تقاس بما تحققه من فوائد ومكاسب اجتماعية واقتصادية، منوها بان هذه المشاريع تسعى الحكومة المحلية الى انجازها بما فيها الدوارات الثلاثة التي ستجعل عملية النقل يسيرة في المحافظة المقدسة.

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