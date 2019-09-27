دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الأول/ 4

2019/09/27 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري لو اعتبرنا الجبلَ هوَ الحدُّ الشماليّ لصالحية الأكراد، لأمكن التأكيد بأن " المغارة السوداء " تقع تماماً في صدر حارتنا.في زمن الأسلاف، كانت كروم الصبّار تفصل ذلك الحدّ الصخريّ عن السفح، والذي كان ما يفتأ مقفراً إلا من جدعات تلك الكروم ذات اللون الأخضر، الزاهي شتاءً والمغبر صيفاً.لا بدّ أن " شيخموس "، والد ليلى، كان يُشرف من قاعدة المغارة على المشهد المهيب للشام، وكان بالكاد يُميّز عماراتها وس......

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