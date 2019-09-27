ذياب مهدي محسن - (نفحات من نسائم السوارية ) *

2019/09/27 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن استهلال:اشتهرت المنطقة بأسماء كثيرة عبر التاريخ ففي العهد البابلي عرفت بمنطقة المنخفضات البابلية، وفي عهد الفتوحات الإسلامية عرفت بالبطحاء وفي العهد العثماني سميت بالأرض السنية، حسبما هو مثبت في سجلات عام 1882 م، ثم سميت بالسوارية نسبة إلى ابن سوار الذي هو من آل فرعون الذي أسس قرية هناك في عام 1916، الآن تعرف المنطقة باسم المشخاب ...في بلد الماء والطين والشجن السومري حيث لا ثقافة تعلوا ثق......

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