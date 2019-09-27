لمى محمد - تَسرقُنِي و تُحبُني كما حكوماتنا تماماً - حب عربي 11

2019/09/27 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد الذنب ليس ذنبك يا صغيرة، بل ذنب أنظمة الذلِّ العربيّة التي جعلت من مواقع الأدباء و المفكرين تهمة، و من أفكارهم جريمة!الذنب ذنب الحكومات التي سرقت الشعوب باسم الفقر في أغنى دول العالم: سياحةً، ثروة بشرية..أو غازاً و نفطاً…الذنب ذنب (المسؤولين) الذين أطلقوا العنان لتجار الدين و فتحوا لهم المساجد ليزرعوا فكر الحرب لا السلم..التكفير لا الإسلام…الذنب يا صغيرتي ذنب القطعان.

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