مستشار رئيس الجمهورية: السلاح غير الآمن يعيق التنمية ويبعد المستثمرين

2019/09/27 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد “شيروان الوائلي” مستشار رئيس الجمهورية، أن السلاح غير الآمن يعيق التنمية ويبعد المستثمرين.

وبين خلال حديثه بملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد، أن السلاح غير الرسمي زحف باتجاه المُدن بعد ان كان مقتصراً على مناطق القرى والارياف، مضيفا أن تقييد الاسلحة بشكل رسمي يحد من مستوى الجريمة

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