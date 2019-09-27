فتح سريع الشعلة مؤقتاً

2019/09/27 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد عن فتح الطريق السريع صلاح الدين المعروف {بسريع الشعلة} مؤقتاً أمام حركة السير والمرور وتحديداً الجانب الممتد من تقاطع حي العدل وحتى تقاطع الشعلة شمال بغداد.

وذكر بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "فتح الطريق المذكور مؤقتاً وتجريبياً بعد معالجة المقاطع المتضررة منه بالكونكريت المسلح واكساءه بطبقة أسفلت أساس وأعمال أخرى مختلفة ولعدة ايّام ستقوم خلالها بصيانة وتأهيل الطريق الخدمي المحاذي والبديل للطريق الرئيسي وتهيئته ليكون طريقاً بديلاً عند استئناف العمل في الطريق الرئيسي وقطعه امام حركة المرور لاحقاً".ولفت البيان الى ان "الامانة قد وفرت طريقاً سالكاً لحركة السير في كل وقت تقوم فيه بقطع احد الطريقين من اجل صيانته".انتهى

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