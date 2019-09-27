السيد عمار الحكيم وولي عهد أبو ظبي يبحثان أهمية الحوار لتجنيب المنطقة من الصراعات

2019/09/27 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، وولي عهد ابو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين العراق ودولة الامارات.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان السيد عمار الحكيم بين "خلال اللقاء أهمية التهدئة والحوار لحل مشاكل المنطقة وتجنيبها للصراعات".وأضاف "كما تناولا في اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين بغداد وابو ظبي وسبل تطويرها بما يخدم البلدين ومصالح الشعبين الشقيقين".انتهى

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