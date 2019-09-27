2019/09/27 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب و الرياضة د.احمد رياض يزور اللاعب الدولي السابق صاحب خزعل للاطمئنان عن حالته الصحية وأوعز بالتكفل بعلاجه الطبي

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