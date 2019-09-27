المالكي والشيخ محمد الفياض يؤكدان ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية

2019/09/27 | 22:53

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بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والشيخ محمد إسحاق الفياض، الجمعة، ضرورة توحي...





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