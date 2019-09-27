بعد تصريحات السفير الإيراني..هل سيكون العراق ساحة لتصفية الحسابات؟

2019/09/27 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانباريتأجج الصراعُ القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ،خصوصاً بعد خطاب الرئيس الأمريكي ترامب في الجمعية العمومية الذي لمح إلى إمكانية شن حرب واسعة النطاق ضد إيران .

الأمر الذي لاقى تأييداً دولياً من قبل دول الاتحاد الأوروبي ، خصوصا بعد الاعتداء الإيراني على المواقع السعودية .

خطاب الرئيس الأمريكي لم يمر مرور الكرام على مسامع المسؤولين الايرانين ، فقد جعل من السفير الإيراني في العراق يهدد بضرب المصالح الأمريكية في العراق .

خبير عسكري يتحدث عن إمكانية انطلاق ساعة الصفر

انتقد الخبير العسكري مؤيد الجحيشي تهديدات السفير الإيراني في العراق بضرب المصالح الأمريكية مؤكدا أنه” ليس من العُرف والقوانين الدولية المتبعة أن يطلق السفير الإيراني مثل هكذا تصريحات لأنها ليس من المهام المناطة لسفير في دولة اخرى يهدد بضرب مصالح دولة يتواجد فيها” .

وقال الجحيشي في حديث خص به ” كلكامش برس ” إن ” خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي ، في الجمعية العمومية كان نصفه يتحدث عن إمكانية ضرب إيران في حالة عدم الاتفاق معها وقد ناصرتْ الدول الأوربية هذا الخطاب وكلهم كانوا ضد إيران بسبب ضرب إيران للسعودية ” .

وأضاف أن “السعودية لم ترد على الاعتداء الذي واجهته من ايران وهذا ما جعل دول الاتحاد الأوروبي تتعاطف معها وكان خطاب لروحاني يوم الخميس فيه تحذيرات وتهديد بضرب المصالح الأمريكية في العراق “.

وأشار إلى أن ” المسؤولين العراقيين لا حول ولا قوة لهم وهم أضعف من أن يتدخلوا في النزاع القائم بين إيران وأمريكا وأن تدخل إيران في الشؤون العراقية له خاصية تختلف عن تدخلات الدول الأخرى لأن المسؤولين العراقيين يعلمون أن إيران لا تتخلى عن من يواليها ” .

ولفت إلى أنه ” لا يجوز في القانون الدولي لإيران ضرب المصالح الأمريكية في العراق ما لم تضرب أمريكا إيران من العراق لكن من حق إيران أن تضرب أمريكا أو أي دولة في العراق في حالة ضربتها من العراق لأن السعودية عندما جاءت بأمريكا في التسعين وضربت العراق صدام حسين ضرب السعودية وهذا قانون وعرف دولي وفي حالة ضرب أمريكا لإيران من البحر في الخليج فهذا يجوز ومتفق عليه لكن لا يجوز ضرب أمريكا في العراق مالم تضرب أمريكا إيران من العراق ” .

وتابع أنه ” يستبعد في فكرة أميركا بضرب إيران فلا أتوقع أن تضربها من العراق لأن هناك مساحة في البحر في المناطق الخليجية مساحته ١٢ كم مربع لك الحق به في أن تضرب أي دولة في حالة المواجهة العسكرية لأنه مسموح دوليا أن تستخدم هذه المساحة والدليل أن إيران ان دائما تقول كل المواقع الأمريكية المتواجدة في القطع البحرية في خليج هرمز وعمان تحت مرمى ضربة إيران ” .

وقال إن “هذه التصعيدات الإعلامية والتهديدات من الطرفين هو مؤشر لبداية حرب حقيقة بين امريكا وايران “.

ما هو رأي القانون الدولي من الصراع الأمريكي الإيراني

من جهة أخرى قال الخبير في شؤون القانون الدولي نبيل العبيدي إن ” الولايات المتحدة تباينت سياستها في العراق بين عهدي أوباما وترامب ، فكانت في الأولى تخادم وتكامل وجعل العراق ساحة صراع .



وبدأ الأمريكان يعيدون تعريف العراقيين ليس بوصفهم شعبا واحدا ، وإنما بوصفهم كتلا سكانية مبعثرة لا رابط وطني بينها” .

وأوضح في تصريح خص به ” كلكامش برس” ، أن ” الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصل إلى قناعة بأنّ مصلحته السياسية الشخصية تقتضي الآن التصعيد العسكري مع إيران وعدم الاكتفاء بالضغوطات الاقتصادية التي يمارسها على الحكومة الإيرانية وعلى كل من يشتري نفطها ”

وأضاف أن ” تراكم الإشكالات الاميركية الايرانية، قد يؤدي إلى خروج الأمن الاقليمي والدولي عن السيطرة، فضلاً عن احتمال دخول إيران في دوّامة الفوضى الخلّاقة، وكلاهما أمرٌ خطيرٌ بما فيه الكفاية محليا واقليميا ودوليا ”

وبيّن أن ” استخدام أمريكا وإيران للعراق كساحة لتصفية الحسابات له تأثيرٌكبيرٌ جداً على العراق ويُعدّ تدخل في الشؤون الداخلية من وجهة نظر القانون الدولي ونحن نرى من وجهة نظر قانونية أن استخدام العراق لتصفية الحسابات والصراع الذي يدور هو خرق للقانون الدولي التي تدعي أمريكا بأنها تطبقه قبل جميع الدول ” .

ولفت إلى أنه ” من الواضح ان تدخل امريكا في الشؤون الداخلية واضح ومعلوم لدى الجميع من خلال فرض العقوبات على مواطنين عراقيين والاستثمار الاقتصادي والتدخل العسكري بين الحين والآخر والذي يهمنا هو أنها جعلت من العراق ساحة لتصفية الحسابات مع إيران ودول اخرى ” .

وذكر أنه ” من الواضح أنّ الاستراتيجية الأمريكية”.

تقرير : محمد الحياني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريحات السفير الإيراني..هل سيكون العراق ساحة لتصفية الحسابات؟) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريحات السفير الإيراني..هل سيكون العراق ساحة لتصفية الحسابات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).