2019/09/27 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي خلال حديثه بملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد، عزا انتشار السلاح بعد عام الفين وثلاثة الى فقدان الثقة بين المواطنين ومن جاء الى السلطة والحدود المفتوحة، إضافة الى انتشار القوات الاجنبية والشروع بمقاومتها

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الأعرجي: انتشرت ملايين من قطع السلاح في العراق بعد عام2003) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسم الأعرجي: انتشرت ملايين من قطع السلاح في العراق بعد عام2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).