حـــداد: ندعم كل جهود حماية المنتج الوطني

2019/09/27 | 23:00

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بغداد / الصباح

أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد، عن دعم ومساندة كل الجهود لحماية المنتج الوطني، مشيداً بقرار وزير الزراعة منع استيراد التمور من الخارج وتشجيع الفلاحين لاستغلال الأراضي وزراعة

النخيل.

وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي تلقته “الصباح”، بأن حداد شارك في الاحتفال المركزي والمهرجان السنوي لوزارة الزراعة بمناسبة “يوم النخيل العربي” ومعرض الـــتمور وتحت شعار (نخيل العراق رمز وعطاء) الـــذي عــقد في بغداد بحضور وزيـر الزراعة د.



صالح الحسني وعدد من السادة النواب وممـــثلين عن الوزارات الخدمية والسفارات والــبعثات الــدبلومـاسية، كما حضر الاحتفال جمع من المهندسين الزراعيين والجمعيات الفلاحية والمهتمين بالقطاع الزراعي والصحفيين.

حــداد وفي كلمة له، أشاد “بالجهود المبذولة لإقامة هذا المهرجان السنوي، وأكد ضرورة توسعة المساحات لزراعة النخيل وأنواع التمور واتباع الطرق الحديثة وإنتاج وتغليف وتسويق التمور العراقية بأنواعها”، مضيفاً: “ندعم ونساند كل الجهود لحماية المنتج الوطني، ونشيد بقرار وزير الزراعة منع استيراد التمور من الخارج وتشجيع الفلاحين لاستغلال الأراضي وزراعة النخيل وتقديم التسهيلات للشركات العراقية المتخصصة بتصنيع

التمور”.

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