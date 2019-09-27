2019/09/27 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امانة بغداد: فتح طريق صلاح الدين السريع من تقاطع حي العدل وحتى الشعلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/27 | 23:08.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: فتح طريق صلاح الدين السريع من تقاطع حي العدل وحتى الشعلة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: فتح طريق صلاح الدين السريع من تقاطع حي العدل وحتى الشعلة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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