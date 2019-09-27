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امانة بغداد: فتح طريق صلاح الدين السريع من تقاطع حي العدل وحتى الشعلة


امانة بغداد: فتح طريق صلاح الدين السريع من تقاطع حي العدل وحتى الشعلة
2019/09/27 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امانة بغداد: فتح طريق صلاح الدين السريع من تقاطع حي العدل وحتى الشعلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/27 | 23:08.

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