2019/09/27 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، وجود حوارات جيدة مع الحكومة الاتحادية، بهدف حل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وشدد البارزاني في تصريح، عقب مشاركته في ملتقى لخريجي الدورات السابقة في جامعة كردستان بأربيل، على ضرورة استمرار اللقاءات والحوار، مع جميع أطراف العملية السياسية في بغداد، بهدف التوصل الى المزيد من التفاهمات والاتفاقات، الكفيلة بمعالجة الملفات العالقة بين بغداد واربيل .

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني يشدد ضرورة استمرار الحوار مع الأطراف السياسية في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني يشدد ضرورة استمرار الحوار مع الأطراف السياسية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).