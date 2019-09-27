جريس الهامس - تمهيد لمذكراتي مع التاريخ - على جدار الثورة السورية رقم 232

2019/09/27 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس تمهيد لمذكراتي مع التاريخ - على جدار الثورة رقم - 232 درجت إلى المهد في قرية صيدناياالحبيبة قبل أن يشوه إسمها الطاغوت النازي ..عدة مرًات في كل حكايةسمعتها من صدور الجّدات والأمهات ..ومع تاريخ تلك الأوابد , التي تزخر بها تلالها وجبالها , تحكي تاريخ كفاح الآباء والأجداد الطويلة في سبيل حق الحياة والحرية ...وإنتزاع رغيف الخبزمن بين الصخور والتربة الفقيرة .تلك الحكايا التي كانت تروى حولي على مسامع......

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