عباس علي العلي - الرسائل الأمريكية وغباء الساسة العراقيين وأميتهم السياسية

2019/09/27 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الرسائل الأمريكية وغباء الساسة العراقيين وأميتهم السياسيةالنظام السياسي العراقي مر بمرحلتين مفصليتين أساسيتين منذ عام 2003 وللآن بالرغم من قصر المدة المشار إليها، ولكن لكل مرحلة كانت هناك ميزات وملامح خاصة ، الأولى تبدأ من عام 2003 وتنتهي في أواسط عام 2010 حيث كان الغالب على شكل السلطة وأدواتها العملية التجريب والأختبار والأختيار من بين عدة خيارات مطروحة بالرغم من قلة خبرة الفاعل السيا......

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