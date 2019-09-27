محمد أبو قمر - تشوهات

2019/09/27 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر كلام في التشوه :==========ما حدث في الحياة السياسية بعد أحداث يناير 2011 يشبه بالضبط ما حدث في الحياة الثقافية والأدبية اعتبارا من الثمانينيات ، منذ منتصف الثمانينيات رأي نظام مبارك أنه لكي يحمي الشباب من الانضمام للتنظيمات الارهابية والمتطرفة رأي أن يفتح المجال للشباب للدخول في عالم الثقافة والأدب ، القراءة للجميع ، والثقافة للجميع ، وراحت الأجهزة الثقافية تطبع كتبا ما أنزل الله لها من سل......

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