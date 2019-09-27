English | كوردى

المنافذ الحدودية تعيد 340 طنا من حديد التسليح في ميناء خور الزبير


المنافذ الحدودية تعيد 340 طنا من حديد التسليح في ميناء خور الزبير
2019/09/27 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، إعادة شحنة 340 طنا من حديد التسليح في ميناء خور الزبير....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ الحدودية تعيد 340 طنا من حديد التسليح في ميناء خور الزبير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ الحدودية تعيد 340 طنا من حديد التسليح في ميناء خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا