المنافذ الحدودية تعيد 340 طنا من حديد التسليح في ميناء خور الزبير

2019/09/27 | 23:24

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، إعادة شحنة 340 طنا من حديد التسليح في ميناء خور الزبير....





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