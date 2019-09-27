الحكومة العراقية تؤمن تذاكر سفر مجانية لمواطنيها الراغبين بالعودة من تركيا

2019/09/27 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا للإغاثة وإيواء النازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى وبحضور ممثلي الوزارات المعنية في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

وقال موسى في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع اليوم الخميس، ان ” الوزارة واللجنة العليا بذلتا جهود حثيثة في عودة العوائل النازحة طوعيا الى مناطق سكناها الاصلية فضلا عن التعرف على الأسباب الرئيسة لعزوف باقي العوائل النازحة عن العودة إلى مناطق سكناها الأصلية والعمل على اعداد خطة لمعالجة الاسباب التي تحول دون عودتهم ” ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية للنازحين لحين عودتهم الى ديارهم” .

وبين الوزير ان “الاجتماع تمخض عن عدة قرارات بضمنها تعديل اسم اللجنة الى ” اللجنة العليا لاغاثة ودعم عودة النازحين ” ، منوها الى ان الوزارة واللجنة العليا هدفهما هو اعادة النازحين وكيفية تشجيع الباقين منهم على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية الى جانب توفير البيئة والاجواء المناسبة لهم عند عودتهم”.

واضاف انه “من ضمن القرارات التي اقرتها اللجنة العليا هو تامين تذاكر السفر مجانا للعراقيين الراغبين بالعودة برا من الجمهورية التركية ، اضافة الى تخصيص مبلغ مائة مليون دينار لمتابعة العراقيين النازحين في الخارج وتشكيل لجنة للاجابة على تقرير ديوان الرقابة المالية”.

يشار الى ان المئات من اللاجئين العراقيين في تركيا قد بدأوا بالعودة مؤخرا الى مناطق سكناهم في مدن ومحافظات البلاد، بحسب ما اعلنته وزارة الهجرة والمهجرين في احصائيات تنشرها بشكل متتابع ببيانات رسمية.

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