اردوغان: سنواصل شراء النفط الايراني

2019/09/27 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن مواصلة بلاده شراء النفط من ايران.

ونقلت قناة ان تي في التركية تصريحا لأردوغان، عقب مشاركته في اعمال الدورة الرابعة والسبعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه ان تركيا ستواصل التعامل التجاري مع طهران، لأن من الاستحالة ان تتخلى بلاده عن شراء النفط الإيراني، نافيا وجود اية مخاوف لأنقرة من العقوبات الأميركية المفروضة على ايران.

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