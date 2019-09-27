المالكي يبحث مع المرجع الفياض تطورات الاوضاع السياسية في البلاد

2019/09/27 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي مساء اليوم الجمعة، بمحافظة النجف الأشرف مع أية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، تطورات الاوضاع في البلاد.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون وتلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ، كما تم استعراض اخر تطورات الاوضاع الإقليمية وأثرها على استقرار العراق ودول المنطقة" .

وذكر البيان، "أنه "تم التأكيد على ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية ، وبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقيِّ، وبناء مُؤسَّسات الدولة على أسس صحيحة".

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