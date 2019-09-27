شرطة ميسان تضبط متسولين وعجلات ودراجات مخالفة في المحافظة

2019/09/27 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن إحالة متسولين لمركز أمني، فضلا عن إحالة عدد من الدراجات والعجلات المخالفة الى مديرية المرور في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إنه "تمت إحالة متسولين عدد ٢ الى مركز شرطة حطين، وإحالة مشتبه به الى مركز شرطة الحكيم، وتوفير الحماية لعجلات الحمل من سيطرة الشهيد ضرغام الى سيطرة الشهيد علي سلمان ومن مركز المحافظة إلى سيطرة البتيرة".

واضافت "كما تمت إحالة دراجات مخالفة عدد ٤ الى مراكز الشرطة، وعجلات مخالفة عدد ٢٢ الى مديرية المرور، واجراء ممارسات امنية من قبل آمري القواطع ضمن قاطع المسؤولية ونصب سيطرات مفاجئة في عموم المحافظة".

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