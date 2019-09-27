القضاء العراقي..وفائق زيدان ..و( أروح لمين) !!

2019/09/27 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لم يكن أحد يتصور أن القضاء العراقي ، ومجلس القضاء الأعلى ، ورئيسه الذي هو رئيس أعلى سلطة في العراق ، القاضي فائق زيدان، هو من يشكو همه الى الجمهور، والى النخب المثقفة والى السلطات الثلاث ، ويطلب إنصافه من الظلم الذي يتعرض له من تدخلات السلطات الثلاث في البلد بشؤونه ، ويكون …

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