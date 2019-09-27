مستقبل ريادة الاعمال في العراق؟

2019/09/27 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الفلوجي … انتشرت في المنطقة العربية وشمال افريقيا خلال السنوات العشر الماضية حركة شبابية ذات بعد اقتصادي تسمى ( ريادة الاعمال ) ، هذه الحركة انتقلت من امريكا من منطقة تسمى ( السيليكون فالي ) بعد نجاح تجربة استحواذ شركة ياهو على موقع مكتوب عام 2009 .اول اتصال لي مباشر مع هذه الحركة …

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