نقل 10 ملايين مسافر عبر الأجواء العراقية في 2019

2019/09/27 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أعلن مدير سلطة الطيران المدني علي خليل ابراهيم، تطور قطاع الطيران في العراق بشكل كبير بعد استقرار الاوضاع الأمنية في البلاد، كاشفاً عن نقل ما يقارب 10 ملايين مسافر خلال العام الحالي بينما عبرت أجواءنا 30 ألف طائرة من مختلف الشركات المحلية والعالمية.



وقال ابراهيم في كلمته التي القاها في اجتماع الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) المنعقد في كندا ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل: إن “عدد الطائرات العابرة فوق الاجواء العراقية كان لا يتجاوز معدل 1000 طائرة شهريا العام 2014، بينما أصبح عددها يصل الى 30 الف طائرة مع حلول النصف الثاني من العام الحالي”، موضحا أن “عدد الرحلات بلغ في عموم المطارات العراقية مع حلول العام الجاري 60 الف رحلة، نقلت ما يقارب 10 ملايين مسافر من والى العراق”.

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