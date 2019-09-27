وزير الخارجيّة العراقي يؤكد لنظيره الايراني ضرورة السعي للتهدئة

2019/09/27 | 23:55

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، السبت، خلال لقائه نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، ضرورة السعي من اجل التهدئة في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، إن الحكيم "التقى ظريف على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، الدورة 74، وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، كما بحثا التطوُّرات في المنطقة، وانعكاس الأزمات التي تُعاني من بعض الدول على المنطقة برُمّتها".ودعا الحكيم إلى "ضرورة السعي للتهدئة، وعدم تأزيم الأوضاع في المنطقة، كما تبادلا الرؤى حول دور المُجتمَع الدوليِّ في بلورة الحُلول السلميّة، ومُساعَدة الدول التي تعصف بها الأزمات".

بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والشيخ محمد إسحاق الفياض، الجمعة، ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية.

وقال مكتب المالكي في بيان، إن الاخير "التقى بمحافظة النجف الأشرف سماحة أية الله العظمى الشيخ

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب خالد العبيدي، الجمعة، انه ستكون له وقفة في البرلمان وفي لجنة الامن والدفاع للوقوف على اسباب اتخاذ قرار اقصاء عبد الوهاب الساعدي.

وقال العبيدي في بيان، ان "الطريقة التي تم فيها اقصاء قائد ميداني شجاع ومهن

بغداد اليوم - بغداد

دعت قبائل شمر، الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، للعدول عن قرار اقصاء عبد الوهاب الساعدي.

وقال شيخ مشايخ شمر في بيان، "تلقينا بكل اسف نبأ اقصاء البطل الفريق عبدالوهاب الساعدي من جهاز مكافحة

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