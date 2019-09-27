أمريكا تحذر انقرة من اتخاذ اجراء احادي الجانب شمال شرقي سوريا

2019/09/28 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الولايات المتحدة، تركيا من اتخاذ أي اجراء احادي الجانب، بشأن الأوضاع بمناطق شمال شرقي الفرات في سوريا.

وأكد المبعوث الأميركي للشؤون السورية جيمس جيفري في تصريح، ان بلاده أبلغت تركيا بشكل واضح، ان أي اجراء احادي من قبلها، لن يكون مفيدا لأي طرف من الأطراف، مبينا في الوقت ذاته، ان واشنطن تعمل وفق قدراتها وبإخلاص، على التوصل الى اتفاق بشكل عاجل مع انقرة، حول المنطقة الامنة، فيما أبدى جيفري، استعداد الولايات المتحدة، للحوار مع تركيا، بشأن عدد من الملفات، ومن أهمها عودة اللاجئين الى مناطقهم.

وأشار جيفري، الى مواصلة النظام السوري، اللجوء الى الحلول العسكرية، في معالجة الأوضاع، لافتا الى ان ممارسة الضغوط، هي الطريقة الوحيدة لأجبار ذلك النظام، على اتباع الحلول السياسية، وتشكيل لجنة لوضع دستور للبلاد.

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