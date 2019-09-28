الحكيم يدعو نظيره الايراني الى السعي للتهدئة وعدم تأزيم الاوضاع

2019/09/28 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة/الدورة 74، التطوُّرات في المنطقة، وانعكاس الأزمات التي تُعاني من بعض الدول على المنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "جرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، كما بحثا التطوُّرات في المنطقة، وانعكاس الأزمات التي تُعاني من بعض الدول على المنطقة برُمّتها".

ودعا الوزير الحكيم إلى ضرورة السعي التهدئة، وعدم تأزيم الأوضاع في المنطقة، كما تبادلا الرؤى حول دور المُجتمَع الدوليِّ في بلورة الحُلول السلميّة، ومُساعَدة الدول التي تعصف بها الأزمات، وفقاً للبيان.

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