رئيس الجمهورية: العراق يمر بمرحلة تغيير ترتكز على الانتعاش الاقتصادي

2019/09/28 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الجمعة، أن العراق يمر بمرحلة تغيير ترتكز على الانتعاش الاقتصادي

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