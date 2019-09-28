الشرطة يلتقي الزوراء في ملعب الشعب الدولي

2019/09/28 | 00:24

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بغداد/ الصباح

تستكمل اليوم منافسات مباريات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراة القمة التي تجمع الشرطة والزوراء في ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساء، ويشهد اللقاء اعتزال لاعب الشرطة السابق عامر مشرف.

وسجلت نتائج يوم امس فوز النجف على اصحاب الارض والجمهور زاخو بهدف واحد، وبالنتيجة نفسها فاز النفط على نظيره الجنوبي، وحقق الصناعات الكهربائية فوزا مهما على نفط ميسان بثلاثة اهداف مقابل هدف،وانتهى لقاء الحدود وامانة بغداد بالتعادل السلبي.

من جانبه قال عبد الرحمن رشيد مشرف الزوراء: ان فريقه سيدخل مباراة الغد امام الشرطة من اجل رد الاعتبار بعد خسارة كاس السوبر امامه مبينا ان اللاعبين جاهزون لمباراة الغد رغم غياب 4 لاعبين لكن الرهان على الروح المعنوية التي يتسلح بها الزوراء، لافتا الى ان تغيير الجهاز الفني دائما ما يضيف اندفاعاً معنويا للاعبين.وبين ان المدرب باسم قاسم ليس جديدا على الزوراء ويعرف اللاعبين ومستوياتهم وبالتالي لديه القدرة على خوض المباراة بالطريقة المناسبة، منوها بان فريقنا مطالب برد الاعتبار من خلال هذه المباراة، إذ اختلفت الظروف والزوراء عازم على خطف النقاط الثلاث.واشار الى ان 4 لاعبين سيغيبون عن اللقاء وهم الحارس جلال حسن وحسين علي وعلي محسن وحيدر احمد، لكن ثقتنا بجميع اللاعبين لقول كلمة الفصل في المباراة.



واضاف ان المباراة حاصلها ثلاث نقاط وهذا ما نريد ان يستوعبه اللاعبون والفريق استعد باسلوب المدرب الجديد للمواجهة وطموحنا الخروج من المباراة بالنقاط الكاملة.في سياق متصل يفتقد الشرطة جهود لاعبين مؤثرين بالفريق، فضلا عن شكوك حول مشاركة المحترف التوجولي موبوكو .وقال المدرب المساعد لفريق الشرطة احمد صلاح : «سيغيب كرار جاسم وشيركو كريم بسبب الاصابة، وهناك شكوك حول مشاركة موبوكو مبينا اننا نحترم المنافسين، وهدفنا تحقيق الفوز والحفاظ على النتائج الايجابية في الدوري.

واوضح ان اللاعبين بوضع نفسي جيد بعد تخطي دور الـ 32 من بطولة كاس محمد السادس للاندية الابطال بعد اقصاء الكويت الكويتي.

يشار الى ان فريق الشرطة توج بلقب الدوري الموسم الماضي تحت اشراف مدربه السابق المونتنيجري نيبوتشا.

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