لافروف: لولا التدخلات الخارجية لتشكلت اللجنة الدستورية السورية في العام الماضي

2019/09/28 | 00:26

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بغداد اليوم - متابعة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية كان سيتم في ديسمبر الما...





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